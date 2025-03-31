صلى بالناس إمامًا في صلاة العيد.. من هو الشيخ محمد فتحي الذي نعته الأوقاف؟

أسيوط ـ محمود عجمي:

كانت شمس عيد الفطر المبارك تشرق بلطف على قرية العزايزة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، مُرسلةً أشعتها الذهبية بين بيوتها البسيطة وأزقتها الهادئة؛ في مسجد العمارة، تجمّع الأهالي بملابسهم الجديدة ووجوههم المشرقة، يتبادلون التهاني والابتسامات، بينما وقف الشيخ محمد فتحي حسين – إمام المسجد – يستعد لإلقاء خطبة العيد.

لم يكن يعلم الشيخ محمد، وهو يعدّ كلماته بعناية، أن هذه ستكون آخر خطبة في حياته؛ وقف الشيخ أمام المصلين، صوته الهادئ يملأ المكان سكينةً:"أيها الإخوة، إن الأعياد مواسم خير وبركة، تُفرح فيها النفوس، وتجتمع فيها القلوب على المحبة..."، تحدث عن فرحة الصائمين بنعمة الصيام والقيام، وعن قيمة التكافل بين الأهالي، وذكّر الجميع بأن الفرح الحقيقي هو في شكر النعم ومساعدة المحتاجين.

كانت كلماته كالعادة تُلامس القلوب، فالشيخ محمد عُرف بحكمته ودماثة خلقه، قضى سنوات عمره معلماً للقرآن، وإماماً يُصلّي بالناس، وصديقاً لكل أهل القرية.

بعد انتهاء الخطبة، انهمر المصلون على الشيخ ليهنئوه بالعيد، لكن فجأة... شعر بثقلٍ غريب في صدره، تلاه ألمٌ حادّ، حاول أن يتماسك، لكن ساقيه لم تحتملاه، فسقط على الأرض بين ذراعي المصلين الذاهلين؛ ونُقل على الفور إلى مستشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه؛ تُوفي الشيخ بعد ساعات متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى الشيخ الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة، التابع لإدارة أوقاف الغنايم، بمديرية أوقاف أسيوط، الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة؛ مشيرًا إلى أن الشيخ حسين نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه للأزمة القلبية عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، وتوفي في المستشفى ظهر اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الشيخ حسين قضى حياته في خدمة كتاب الله وتبليغ رسالته، وإمامة المصلين في بيوت الله؛ داعيًا المولى عزوجل أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعمل، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، صرف مبلغ 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كإعانة عاجلة لأسرة الفقيد، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

كما أصدر وزير الأوقاف تكليفًا لرئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر، بتشكيل وفد من قيادات مديرية أوقاف أسيوط لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد نيابة عنه، ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يربط على قلوبهم ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.