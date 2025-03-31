صلى بالناس العيد ومات.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بأسيوط ويخصص إعانة عاجلة لأسرته

أسيوط ـ محمود عجمي:

نعى الشيخ الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الشيخ محمد فتحي حسين، إمام مسجد العمارة بالعزايزة، التابع لإدارة أوقاف الغنايم، بمديرية أوقاف أسيوط، الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة؛ مشيرًا إلى أن الشيخ حسين نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه للأزمة القلبية عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، وتوفي في المستشفى ظهر اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الشيخ حسين قضى حياته في خدمة كتاب الله وتبليغ رسالته، وإمامة المصلين في بيوت الله؛ داعيًا المولى عزوجل أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعمل، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، صرف مبلغ 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كإعانة عاجلة لأسرة الفقيد، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

كما أصدر وزير الأوقاف تكليفًا لرئيس القطاع الديني، الشيخ خالد خضر، بتشكيل وفد من قيادات مديرية أوقاف أسيوط لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد نيابة عنه، ومواساتهم في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يربط على قلوبهم ويخلفهم خيرًا في مصابهم، وأن يجعل ما قدمه الفقيد في ميزان حسناته يوم القيامة.