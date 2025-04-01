رياح وأتربة في ثان أيام العيد.. طقس متقلب يضرب المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

تشهد محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس المتقلب، خلال ثان أيام عيد الفطر المبارك، على كافة أرجاء المحافظة ومراكزها التسع.

وكان بدأ طقس اليوم بغيوم جزئي لأشعة الشمس، وانخفاض ملحوظ في الدرجات، وفي الساعتين الأخيرتين بدأ نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة .

وسجلت درجات الحرارة في المنيا اليوم الثلاثاء، 28 درجة للعظمى، و 14 درجة الصغرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت في بيان لها أن يسود اليوم أجواء غائم وغطاء سحابى على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.