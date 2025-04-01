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رصاص العيد.. مقتل شاب ببورسعيد في جريمة غامضة

02:08 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

طلق ناري أرشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادثة إطلاق نار غامضة شهدتها أحد شوارع حي الضواحي.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة الإسراء عندما سمعوا دوي إطلاق نار، والتي أصيب علي إثرها أحد الأشخاص وتوفى في الحال بمكان الواقعة.

وسارعت الأجهزة الأمنية إلى مباشرة التحقيق في الواقعة، حيث يجرى العمل على تحديد هوية المتهمين وكشف ملابسات الحادثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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