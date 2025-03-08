ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والألعاب النارية المحظورة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها.



جاء ذلك خلال حملات تموينية مكثفة شنتها مديرية التموين بمختلف إداراتها الخارجية على مدار الأيام الماضية في عدد من مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، بهدف حماية المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها الخارجية بالمراكز والأحياء على مدار أسبوع، وأسفرت عن تحرير 384 محضرًا تموينيًا، منها 64 محضرًا في مجال الأسواق، حيث تم ضبط 126 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها في الأسواق.

كما تم ضبط 29 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم داخل مخزن غير مرخص، فضلاً عن كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، منها 158 زجاجة مياه غازية.

وأشار المحافظ إلى ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بقيمة 55 ألف و356 جنيهًا، بالإضافة إلى ضبط تاجر آخر قام بالتصرف في كميات من السلع الغذائية، بما في ذلك 4 كراتين زيت و40 كيلوغرامًا من السكر و174 علبة جبنة، كما تم ضبط 70 كيلوغرامًا من التمر الهندي و4 كراتين مثلجات و120 كيس مقرمشات جميعها بدون بيانات. وقد تم تحرير عدد من المحاضر بحق المخالفين، شملت 6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر لمزاولة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى 35 محضرًا لمحال تجارية ومقاهي ومطاعم لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار. أما في مجال المخابز البلدية، فقد تم تحرير 320 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، فضلاً عن التصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد أبوالنصر على أهمية تكثيف هذه الحملات لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها في متابعة جودة السلع والرقابة على الأسعار في كافة الأسواق والمخابز.







