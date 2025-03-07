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أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء بقيمة 39 مليون جنيه

03:11 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
  • عرض 8 صورة
    أسوان ضمن أعلى 7 محافظات في تنفيذ المشروعات بحافز تميز أداء
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أسوان - إيهاب عمران:


أعلن اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن حصول المحافظة على حافز تميز أداء بقيمة 39 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضاف أن هذا التكريم جاء نتيجة تميز أسوان في وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة، حيث احتلت مكانةً بين أعلى 7 محافظات على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات خلال الخطة المالية للعام الحالي 2024/2025.

وأوضح المحافظ أن هذا الحافز يُعد تقديرًا لنجاح المحافظة في تنفيذ 89 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% من إجمالي الاعتماد المالي المخصص لهذا العام، والذي يقدر بـ853 مليون جنيه. وأكد أن المبلغ الخاص بحافز التميز سيتم توجيهه لاستكمال بعض المشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل، بما يعزز من جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة أسوان في إدارة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أسوان اللواء إسماعيل كمال حافز تميز أداء
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