بـ "البلو بايب".. حملة تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار في الدقهلية

كتب : رامي محمود

03:37 م 24/02/2026
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور حامد الاقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على ضرورة بذل جهود ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدًا استخدام أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم اليوم تحصين 12 كلبًا ضالًا بمدينة المنصورة، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة وفق خطة شاملة تغطي مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على محيط المدارس والمناطق السكنية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأضاف السباعي أن الحملة نجحت حتى الآن في تحصين 578 كلبًا، باستخدام جهاز "البلو بايب" (Blowpipe) الحديث للتحصين عن بُعد لمسافة تصل إلى 11 مترًا، ما يسهل التعامل الآمن مع الكلاب الشرسة وضمان فعاليتها، بينما يتم تحصين الكلاب الآمنة بالطريقة التقليدية عبر الحقن المباشر.

تحصين الكلاب الطب البيطري السعار الدقهلية

