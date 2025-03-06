بالصور.. محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال السنوي بتأسيس جامع الأزهر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية لتأسيس الجامع الأزهر الشريف لعام 1446هـجرية - 2025 ميلادية.

وتأتي احتفالية العام الحالي بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيسه في 7 رمضان 361 هجرية 21 يونيو 972 ميلادية في إطار الاحتفالات التي تُحيي تراث مصر الإسلامي والعلمي، وذلك بالمنطقة الأزهرية بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية بكفرالشيخ، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، وممثل بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور غانم السعيد، ممثل جامعة الأزهر، والشيخ أحمد زيدان، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.

انطلقت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، تلاها كلمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، الذي استعرض دور الأزهر الشريف كمنارة علمية وحضارية عبر العصور، ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

وجرى عرض فيلم وثائقي تسلسلي عن جامع الأزهر، الذي سلط الضوء على محطات تأسيسه وتحوله من جامع للصلاة إلى منارة علمية عالمية تخرج منها علماء أثروا في مسيرة الحضارة الإسلامية، وفقرة إنشاد ديني تعكس التراث الإسلامي الأصيل، أعقبها كلمة وكيل عام المطرانية وممثل بيت العائلة المصرية في كفرالشيخ.

وأكد وكيل عام مطرانية كفر الشيخ خلال كلمته التي ألقاها، أن الله يريد للبشرية جمعاء أن تعيش في سلام وود ومحبة.

وأشار إلى دور الأزهر والكنيسة في الحفاظ على النسيج المصري وتعزيز الوحدة الوطنية، وتجنب الفتن، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»

في كلمته أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن جامع الأزهر الشريف لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية فحسب، بل هو رمز خالد للتسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات، و منبرا للحوار البناء، وجسر يربط بين مختلف شعوب العالم.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن الدور التاريخي للأزهر في الحفاظ على الهوية الإسلامية والثقافية، قائلًا: «الأزهر ليس مجرد جامع، بل هو قلعة علمية ودينية تنير الدرب للأجيال، وحمت الأمة من التطرف والانحراف الفكري، وساهمت في بناء حضارة إسلامية عريقة»، بجانب دوره الريادي في نشر الفكر الوسطي.

وفى ختام الاحتفال قدمت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، المصحف الشريف كهدية تذكارية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ.

يذكر أن الاحتفال السنوي بتأسيس الجامع الأزهر يُعد مناسبة لتجديد الانتماء للهوية المصرية العربية الإسلامية، وتأكيد دور الأزهر في جميع القضايا العربية والإسلامية والعالمية، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات فكرية.

ويعتبر جامع الأزهر أحد أقدم المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي، حيث تأسس في عهد الدولة الفاطمية، وتحول عبر القرون إلى منارة للعلم والفكر الإسلامي الوسطي، وتحتفل مصر كل عام بذكرى تأسيسه، تأكيدًا على دوره في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز قيم التسامح والوسطية.