يوميًا.. "زواد الخير" بالشرقية تقدم 2500 وجبة إفطار للصائمين خلال رمضان - صور

الشرقية -ياسمين عزت:

خلية نحل من الشباب المتطوع بمؤسسة زواد الخير في محافظة الشرقية لتجهيز وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك والتي سعت لتوفير 2500 وجبة للصائمين.

قال أحمد المسلماني، المسؤول عن مطبخ زواد الخير، في حديث خاص لـ "مصراوي": نستهدف خلال شهر رمضان 2500 وجبة إفطار صائم يوميًا على مدار الشهر، يتم طهيها وتجهيزها في المطبخ الخيري لزواد".

وتابع: "الوجبات مجهزة في مطبخ زواد إلى جانب دعم 29 قرية فقيرة من قرى محافظة الشرقية والتي انطلقت فكرتها منذ عامين ضمن مشروع إفطار صائم، للوصول إلى الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا في، ويتم توصيل الوجبات لهم قبيل آذان المغرب يوميًا".

وأشار "المسلماني" إلى إقامة مائدة رحمن يوميًا أطقوا عليها مائدة فرحة رمضان بدعم من بنك الطعام المصري، ويقدم على سفرتها نحو 600 وجبة يوميًا خلال الشهر الكريم، ويعمل الشباب المتطوع على خدمة الضيوف وتقديم الوجبات لهم.

وأوضح أن المؤسسة سعت إلى استثمار المخلفات من الأطباق والملاعق والأكياس وبقايا الطعام في فكرة جيدة لإعادة تدويرها، مطلقين عليها اسم صدقة ودايرة، إذ يتم بيع المخلفات وتحويلها لأموال توضع في خزينة "زواد" يتم شراء أطعمة بها أو ضمها لأموال الصدقات التي يكفل بها غير القادرين كما يتم توزيع بقايا الطعام على السيدات اللاتي تربي الطيور في منازلهن من باب المساعدة لهن وعدم إهدار البقايا من الأطعمة.

وتشهد مؤسسة زواد الخير إقبالًا كبيرًا من الطلاب الجامعيين بكافة مختلف الكليات للمشاركة والتطوع بالجهد في تغليف وتجهيز الوجبات وتوصيلها للمستحقين من باب استثمار أوقاتهم في الخير واتخاذها تجارة مع الله.