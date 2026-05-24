أحبطت الأجهزة الأمنية مخططًا إجراميًا لسرقة مسن وقتله، بعدما تمكنت من ضبط شخصين داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة أثناء استعدادهما لتنفيذ الجريمة.

وكانت المتابعة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها قد رصدت وجود شخص وسيدة منتقبة داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بصورة أثارت الريبة والشك، ما دفع القوات إلى استيقافهما وفحص هويتهما.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن المتهمين شخصان يقيمان بدائرتي مركزي شرطة إمبابة وأوسيم بمحافظة الجيزة، وأن أحدهما كان يرتدي النقاب في محاولة لإخفاء ملامحه وتضليل الأجهزة الأمنية.

وبمواجهتهما، أدلى أحد المتهمين باعترافات تفصيلية بشأن الواقعة، حيث أوضح أنه سبق له العمل لمدة أربعة أشهر سائقًا لدى مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، يقيم بمنطقة العباسية بالقاهرة، وكان يتولى نقله يوميًا من محل إقامته إلى جهة عمله.

وأضاف المتهم، بحسب التحريات، أنه استغل طبيعة عمله وتمكن خلال تلك الفترة من الاستيلاء على مبالغ مالية من شقة المجني عليه بأسلوب المغافلة، إلا أن الأخير اكتشف الواقعة وقام بإنهاء عمله لديه.

وأشار المتهم إلى أن قرار الاستغناء عنه دفعه للتفكير في الانتقام وسرقة المسن بالإكراه، مستغلًا علمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنه، موضحًا أن الفكرة تطورت إلى التخطيط لتوثيق المجني عليه وقتله لضمان تنفيذ الجريمة والاستيلاء على الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بنجل شقيقته، وهو عنصر جنائي صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في جناية سرقة بالإكراه، مقابل منحه نسبة من الأموال التي كانا يعتزمان الاستيلاء عليها عقب تنفيذ المخطط.

واعترف المتهمان بأن ارتداء أحدهما للنقاب جاء بهدف إخفاء ملامحه أثناء التحرك وتنفيذ الجريمة، مؤكدين أنهما كانا في طريقهما بالفعل لتنفيذ مخططهما الإجرامي قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما داخل محطة المترو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.