قال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، إن مضيق هرمز مياه دولية وندعم بقوة إعادة فتحه.

وأضاف وزير الخارجية البولندي، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن الكثير من الدول عانت من إغلاق مضيق هرمز ولا يمكن إغلاقه لأنه مياه دولية.

وطالب وزير خارجية بولندا، بحرية إبحار ناقلات الغاز في مضيق هرمز، مؤكدًا رفض بلاده امتلاك إيران قنبلة نووية.

وأشار وزير خارجية بولندا، إلى أن التغييرات في تموضع القوات الأمريكية في القارة الأوروبية ليست جديدة، مرحبًا بقرار واشنطن بشأن إرسال قوات أمريكية إلى بولندا.

وشدد وزير خارجية بولندا، على ضرورة إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يتمكن من الانتصار في أي عدوان آخر على أوكرانيا.