واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملاتها المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار الاستعدادات المكبرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المعروض بالأسواق.

حملة موسعة بالقناطر الخيرية

وشنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة موسعة بمدينة القناطر الخيرية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، والمهندس سيف شهاب، والمهندس أسامة سعد، والدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

ضبط 850 كيلو لحوم ومصنعات مخالفة

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم الجاموسي والضأن المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كبدة ومصنعات كفتة مخالفة للمواصفات القياسية، بإجمالي مضبوطات بلغ 850 كجم.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكدت مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن الواقعة.

المحافظ يشدد على استمرار الحملات اليومية

من جانبه، شدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف المرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.