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محافظ جنوب سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد على وحدة المجتمع -صور

01:18 م الإثنين 31 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    محافظ جنوب سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر
  • عرض 4 صورة
    محافظ جنوب سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر
  • عرض 4 صورة
    محافظ جنوب سيناء يستقبل المهنئين بعيد الفطر
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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمشايخ والعواقل، لتقديم التهنئة وذلك بعيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق الروابط التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الفئات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد، متمنين للرئيس عبد الفتاح السيسي موفور الصحة والعافية، ولمصر ولشعبها دوام الازدهار.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه المناسبة، مثمنًا جهود جميع الحضور في خدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية الاحتفاء بالأعياد بما يعزز من روح التآلف والوحدة بين جميع أبناء المحافظة.

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خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عيد الفطر2025
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