محافظ الوادي الجديد يشارك أهالي الداخلة صلاة عيد الفطر المبارك -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، جموع المواطنين أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بميدان المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدّم المحافظ التهنئة لأهالي الوادي الجديد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشهدت ساحة الصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين حرصوا على أداء صلاة العيد وتبادلوا التهاني، كما التقط المحافظ الصور التذكارية مع الأهالي، ووزعت الهدايا على الأطفال في أجواء تعمها مشاعر الفرح والسرور.