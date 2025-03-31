مشهد مهيب.. الآلاف ببورسعيد يؤدون صلاة العيد في ساحة مسجد بورفؤاد الكبير

بورسعيد - طارق الرفاعي:



شهدت ساحة مسجد بورفؤاد الكبير بمحافظة بورسعيد حضورًا مهيبًا، حيث أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحضر الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية، فيما عززت مديرية الأمن بقيادة اللواء تامر السمري التواجد الأمني بمحيط الساحات، مع انتشار الدوريات المتحركة والكمائن الثابتة لتأمين الاحتفالات.

كما انتشر رجال المرور في الشوارع الرئيسية والميادين لمنع التكدس وتسهيل حركة السيارات، مع تأمين الحدائق والمتنزهات استعدادًا لاستقبال المواطنين في أول أيام العيد.

وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت تجهيز 11 ساحة في مختلف الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مع رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد لضمان نظافتها قبل الصلاة.