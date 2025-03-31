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محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (صور)

07:28 ص الإثنين 31 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (1)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (3)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (7)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (4)
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر ويهنئ المواطنين بالورود (2)
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أسامة علاء- القليوبية
أدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر في مدينة بنها، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وألقى الشيخ محمد الصاوي، رئيس المساجد الحكومية، خطبة العيد، متحدثًا عن فضل أيام العيد، وأهمية صلة الأرحام، والحفاظ على روح المودة والتراحم بين المواطنين، مهنئًا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك.

وعقب الصلاة، قام المحافظ بجولة على كورنيش النيل، حيث وزع الورود على المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والسرور احتفالًا بالعيد، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

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أيمن عطية محافظ القليوبية صلاة عيد الفطر مدينة بنها ناصر الجيزاوي
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