محافظ القليوبية يتابع الأسواق للاطمئنان على توافر السلع الغذائية في طوخ وبنها (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية الأسواق وتوافر السلع الغذائية الأساسية في طوخ وبنها.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مول العابد، حيث اطمأن على توافر السلع الغذائية وجميع مستلزمات الأسرة، والتأكد من ضخ كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، فضلاً عن مراجعة توافر السلع الأساسية والمواد التموينية، خاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تفقد المحافظ شركة مطاحن وسط وجنوب الدلتا، أحد الفروع العشرة بالمحافظة، والتي تتولى توريد الدقيق المدعم للمخابز، حيث اطمأن على المخزون الاستراتيجي والاحتياطي خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما تفقد مخازن الجملة التي يتم من خلالها توزيع التموين على المحال التجارية لصرفه للمواطنين عبر البطاقات التموينية.

وفي هذا الصدد، شددَّ محافظ القليوبية على مواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من صلاحية السلع، وحماية المستهلكين، والتصدي للجرائم التموينية بمختلف أنواعها، ومحاولات احتكار السلع ورفع أسعارها.

رافق المحافظ في الجولة اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، واللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس مدينة بنها، والأستاذ حلمي الزهيري، وكيل وزارة التموين.