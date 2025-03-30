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بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع آخر أيام رمضان ويهنئ المواطنين بعيد الفطر

03:20 م الأحد 30 مارس 2025
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    محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع آخر أيام رمضان (4)
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    محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع آخر أيام رمضان (3)
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    محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع آخر أيام رمضان (2)
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الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية في أخر أيام شهر رمضان بمدينتي المنصورة وطلخا، يرافقه شرطة مسؤولي شرطة المرافق، ومباحث التموين، ومسؤولو قطاع النظافة، وذلك للاطمئنان على مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات.

شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع مفارق بلقاس بمدينة طلخا، وشارع جيهان، والترعة، والجلاء، وميدان الطميهي بمدينة المنصورة.

ووجه المحافظ بتكثيف جهود رفع المخلفات وإزالة التعديات على الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، وأكد لهم أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.

كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار الأسواق وخدمة المواطنين.

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محافظ الدقهلية عيد الفطر 2025 اللواء طارق مرزوق
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