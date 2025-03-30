محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج لمتابعة الاستعدادات النهائية لصلاة العيد

الأقصر - محمد محروس:



تفقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، ساحة أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.



وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة.



كما وجه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.



يشار إلى أن الصلاة للرجال تقام بالميدان والساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج، أما السيدات فتم تجهيز ساحتين جانبيتين الأولى للقادمات من شارع معبد الكرنك وشارع المحطة بجوار مسجد أحمد النجم، أما الساحة الثانية ستقام للقادمات من شارع الكورنيش وشارع محمد فريد أمام سلسلة مطاعم شهيرة.



وناشد الدكتور علي الشرابي، المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وأن يحرص المصلون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها الكمامة والمصلية لكل مصلِ، حرصاً على سلامتهم، وعلى الجميع الالتزام بذلك.



جدير بالذكر أنه جرى اعتماد 1330 مسجدا، و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.