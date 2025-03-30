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دون إصابات.. السيطرة على حريق في إحدى القرى السياحية بالغردقة- صور

03:32 ص الأحد 30 مارس 2025
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    حريق في إحدى القرى السياحية
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كتب- محمد فتحي:

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، نجاح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق نشب في إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

قال المحافظ، إنه فور تلقي إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل أحد القرى السياحية بالغردقة، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف وجميع قيادات المديرية لموقع الحادث.

وأشار إلى رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على النيران دون أي مصابين أو خسائر بشرية.

ووجه محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمعرفة أسباب الحريق، مشددا على مواصلة عمليات التبريد.

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