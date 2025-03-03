من الرعاية الصحية للحرية.. بورسعيد تطلق السلحفاة "عز" في البحر المتوسط - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محمية أشتوم الجميل في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن إطلاق السلحفاة عز إلى البحر المتوسط.

وأشارت في بيان لها، إلى أن السلحفاة "عز" تعتبر من أنواع السلاحف البحرية الخضراء المهددة بخطر الانقراض والتي كانت في الرعاية داخل مركز إنقاذ السلاحف البحرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، إلى أنه بالتزامن اليوم العالمي للحياة البرية في 3 مارس، تم إعادة إطلاق السلحفاة البحرية في البحر المتوسط بعد عملية الرعاية الطبية في مركز إنقاذ السلاحف البحرية في محمية أشتوم الجميل.