بـ 135 سيارة.. إسعاف الشرقية تستعد لعيد الفطر

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت هيئة الإسعاف فرع الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، مع وضع خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة، وذلك من خلال نشر 135 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى توزيع سيارات الإسعاف وفق خطة انتشار دقيقة تشمل 23 سيارة لتأمين ساحات الصلاة والمساجد الكبرى، و25 سيارة لتغطية الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن التجمعات، فيما يتم نشر 61 سيارة على 13 طريقًا رئيسيًا لضمان سرعة التدخل في الحوادث المرورية، بينما تُوزَّع باقي السيارات داخل المدن والقرى لتعزيز سرعة الاستجابة في جميع المواقع الحيوية.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 270 فردًا من الفرق الإسعافية يتمركزون في نقاط استراتيجية لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدة أن سيارات الإسعاف مزودة بأحدث المعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة متطورة لمراقبة المؤشرات الحيوية، وأجهزة تنفس صناعي لدعم الحالات الحرجة، فضلًا عن أجهزة إزالة الرجفان القلبي للتعامل مع الأزمات القلبية، ومعدات تأمين مجرى التنفس لضمان استقرار المصابين، إلى جانب أدوات تثبيت الكسور والعمود الفقري لضمان النقل الآمن.

وتتابع غرفة عمليات إسعاف الشرقية البلاغات لحظيًا، مع تنسيق كامل مع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى التعاون مع مشرفي القطاعات المختلفة بالمحافظة لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة وتذليل أي عوائق.

وأعلنت الهيئة أن الخط الساخن 123 يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والتعامل مع أي طارئ بأقصى سرعة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الإسعافية واتباع الإرشادات لضمان سرعة الاستجابة.