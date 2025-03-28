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مصرع طالب سقط من الطابق التاسع في المنيا

03:57 م الجمعة 28 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا-جمال محمد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الطابق التاسع ببرج سكني في مركز العدوة شمالي المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد مصرع طالب، إثر سقوطه من علو بأحد الأبراج السكنية بمدينة العدوة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " ع ا " 15 سنة، متأثرا بإصابته بكسور ونزيف متعدد بمختلف أنحاء الجسم، بعد أن اختل توازنه وسقط من الدور التاسع أثناء عمله في البناء .

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا مصرع طالب مديرية أمن المنيا
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