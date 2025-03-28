6 مصابين في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب توك توك، بالقرب من مدخل قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب توك توك، بالقرب من مدخل قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "محمد.ع.ص"، 30 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و " محمد.س.ب"، 16 عامًا، كدمات بالقدمين والذراعين، و " عائشة.ع.م"، 50 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن و كدمات بالجسم، و "هبة.ع.م"، 36 عامًا، جروح و كدمات متفرقة، و "محمود.س.إ"، 15 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و "أحمد.أ.ب"، 3 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.