كلية التمريض تتوج بالدورة الرمضانية لجامعة سوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات دورتها الرمضانية، التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية بمقر الجامعة القديم، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

شهدت الدورة منافسات رياضية متنوعة، أبرزها بطولة كرة القدم الخماسية، التي شارك فيها 15 فريقًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، و18 فريقًا من طلاب الكليات، بإجمالي 264 لاعبًا. وأسفرت النتائج عن فوز فريق كلية التمريض بكأس البطولة، فيما حل فريق كلية التربية النوعية بالمركز الثاني. أما في فئة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فقد فاز فريق العاملين بالمركز الأول، وفريق المركزية بالمركز الثاني.

كما تضمنت الدورة بطولات أخرى، من بينها تنس الطاولة، التي شارك فيها 288 لاعبًا، حيث توّج الطالب محمد أيمن من كلية الهندسة بالمركز الأول، وأدهم سامح من كلية العلوم بالمركز الثاني. وفي فئة العاملين، فاز علي عبد الناصر من كلية تكنولوجيا التعليم، وبيشوي أيمن من كلية التمريض بالمراكز الأولى.

أما في مسابقة الشطرنج، فقد حصل الطالب عبد الرحمن جمال من كلية الطب البشري على المركز الأول، يليه أبانوب عوض من كلية التربية الرياضية، وأيمن عبد الفتاح من كلية التربية بالمركز الثالث.

وشهدت الدورة أيضًا مسابقة "أصوات من السماء" لتلاوة القرآن الكريم، حيث فازت الطالبة وفاء محيي الدين من كلية التمريض بالمركز الأول في فئة الطالبات، والطالب محمد محجوب من كلية الطب البشري بالمركز الأول في فئة الطلاب. وفي فئة العاملين، حصل حمادة إبراهيم من كلية الطب البشري على المركز الأول.

وفي مسابقة الإنشاد الديني، فاز الطالب مؤمن محمد من كلية التربية النوعية بالمركز الأول في فئة الطلاب، فيما نالت الطالبة وفاء إبراهيم من كلية التربية النوعية المركز الأول في فئة الطالبات.