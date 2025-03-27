محافظ القليوبية يؤكد جاهزية مستشفى القناطر لاستقبال العيد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، جولة تفقدية في مستشفى القناطر الخيرية العام، هدفت إلى تقييم مستوى الاستعدادات الطبية واللوجستية بالمستشفى قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أسامة الشلقاني، حيث تم التركيز على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد.

شملت الجولة زيارة لأقسام حيوية بالمستشفى، بما في ذلك قسم الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

تم التحقق من توافر الكوادر الطبية والتمريضية وفقاً لجداول المناوبات المقررة على مدار الساعة، بالإضافة إلى التأكد من كفاية مخزون الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة المحتملة.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المرضى وذويهم، مستمعاً إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، وأصدر توجيهات للمعنيين بسرعة معالجة أي تحديات وتلبية الاحتياجات المُبلغ عنها.

كما تم إيلاء اهتمام خاص لوحدة العناية المركزة للأطفال، التي تقدم خدماتها لحالات محلية وحالات قادمة من قطاع غزة، حيث شدد المحافظ على ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية لهم. وتضمنت الجولة أيضًا تفقد وحدة العناية المركزة لأمراض القلب للتأكد من توفير كل الإمكانات اللازمة لرعاية المرضى.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى التأهب في جميع المرافق الصحية بالمحافظة، مشددًا على أن صحة المواطنين وسلامتهم تمثل الأولوية القصوى للسلطات المحلية، وأن الجهود منصبة على ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، خاصة خلال فترات الأعياد التي قد تشهد زيادة في الطلب على الخدمات الصحية.

يُذكر أن محافظة القليوبية تشهد استعدادات مكثفة تتضمن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، وتأمين الإمدادات الطبية اللازمة، كجزء من الإجراءات الاحترازية لضمان استجابة فعالة لأي طارئ صحي خلال عطلة عيد الفطر.