اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدم تقديم أي دعم في مواجهة إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تنسى ما وصفه بـ"لحظة مهمة للغاية".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الخميس، إن "دول حلف شمال الأطلسي لم تفعل أي شيء على الإطلاق للمساعدة في مواجهة إيران".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تحتاج شيئًا من الناتو"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن واشنطن "لن تنسى أبدًا هذه اللحظة المهمة للغاية".