أفاد مسؤولون عراقيون بمقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين في غارة، الأربعاء، استهدفت عيادة عسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق.

واصطحب المسؤولون الصحفيين، الخميس، في جولة إلى موقع العيادة المدمرة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاج إن عدد الجرحى ارتفع إلى 23.

وأدانت وزارة الدفاع الهجوم، واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة حقها في الرد.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في العراق.

وعند سؤاله عن التقارير التي تفيد بشن الولايات المتحدة غارة على عيادة طبية عراقية، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الجيش على علم بهذه التقارير، لكنه أضاف أن القوات الأمريكية لم تستهدف عيادة طبية في العراق.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات العسكرية الحساسة.