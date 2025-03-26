استعدادًا لعيد الفطر.. مياه المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس رشدى عمر رئيس الشركة بتشكيل غرفة طوارئ بكل فرع استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد "عمر" انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات، مُشيرًا إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي.