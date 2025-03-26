إعلان

استعدادًا لعيد الفطر.. مياه المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى (صور)

02:28 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شركة مياه الشرب والصرف الصحى
  • عرض 3 صورة
    شركة مياه الشرب والصرف الصحى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس رشدى عمر رئيس الشركة بتشكيل غرفة طوارئ بكل فرع استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد "عمر" انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات، مُشيرًا إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب والصرف الصحى عيد الفطر المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية