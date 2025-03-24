بالصور.. وزيرا الخارجية والشباب يشاركان في حفل إفطار محافظة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في لفتة إنسانية تعكس حرص الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشاركة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وأبناء المحافظة في الإفطار الجماعي والذي أقيم بأرض الملاعب بمدينة أسيوط.

وذلك المحافظة على تعزيز التكافل الاجتماعي ونشر روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وتناول وزيرا الخارجية والشباب برفقة محافظ أسيوط، الإفطار

بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالإضافة إلى العديد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

وتبادل الوزيران التهاني مع الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأعرب عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم في الإفطار، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تظهر مدى تكاتف المواطنين وتؤكد على قيمة التضامن الاجتماعي.

وسادت حالة من الفرحة والترحيب من قبل المواطنين، لحرص الوزيران والمحافظ على تناول الإفطار وتبادل الحديث معهم. كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المحافظ بالمواطنين وتعزيز الروابط بين القيادة المحلية والمواطن، وتساهم في نشر روح الألفة والمحبة بين كافة فئات المجتمع.