الإسماعيلية تقترب من الصفر الافتراضي للأمية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، امتحانات لمحو الأمية بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك ضمن مبادرة “لا أمية مع تكافل”، التي تستهدف خفض نسبة الأمية بالمحافظة للوصول إلى الصفر الافتراضي، والذي يُقدر بـ ٧٪ وفقًا لمعايير اليونسكو.

وأكدت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، أن الهدف الرئيسي للهيئة لا يقتصر فقط على محو الأمية، بل يمتد إلى تأهيل المواطن ليكون فردًا متعلمًا وواعيًا، يمتلك مهارات ريادة الأعمال والابتكار، وقادرًا على التكيف مع البيئة الرقمية، مع غرس ثقافة التعلم مدى الحياة لديه.

ويأتي هذا التحرك في إطار مبادرة “جسور”، التي تسعى إلى تمكين الأفراد من خلال التعليم وربطهم بسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المنشود في أقرب وقت ممكن.