توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية استعدادا لـ "عيد الفطر" -صور

الدقهلية-رامي محمود:

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خاصة قطاع التموين، لتنفيذ معارض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع بأسعار مناسبة، واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز والمنافذ التجارية.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر، والانتهاء من استعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الدقهلية ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام إدارة المجالس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

كما شدد على رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والمواقف وأماكن التنزه في مدينة المنصورة، ومدينة جمصة باعتبارها المصيف الرئيسي للمحافظة.

وأمر المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة في الشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، إلى جانب متابعة جاهزية المعديات والممشى السياحي بالمنصورة.