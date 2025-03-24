محافظ أسيوط يدعم مسابقات القرآن الكريم لتعزيز المعرفة الدينية -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعم المحافظة لتنظيم ورعاية مسابقات القرآن الكريم على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بهدف تعزيز المنافسة الحميدة وتشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه بإقامة كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم مجاناً تحت إشراف الأوقاف والأزهر الشريف، لتعزيز المعرفة الدينية.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي نظمتها جمعية الخدمات الاجتماعية للتنمية بمعهد أم القصور الابتدائي بقرية أم القصور، مركز منفلوط، تحت عنوان "تاج الكرامة الرمضانية".

حضر الاحتفالية الدكتور محمود سعد جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس صابر عبد الرؤوف، مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف فوزي وكرم عبد الحفيظ، نواب رئيس المركز، والشيخ طه عبد المعتمد، مدير إدارة أوقاف منفلوط، وعدد من أهالي القرية والمكرمين من حفظة القرآن الكريم وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات ترحيبية من رئيس الجمعية ووكيل وزارة الأوقاف. تضمنت المسابقة أربعة مستويات: حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ 15 جزءاً، حفظ 7 أجزاء، وحفظ 3 أجزاء. فاز بالمسابقة 73 متسابقاً، وحصل الفائزان الأولان على رحلة عمرة، بإشراف مشايخ الأزهر والأوقاف.

وفي كلمته، هنأ محافظ أسيوط الفائزين وأولياء أمورهم، مشيداً بجهود القائمين على تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. وأكد على دعم المحافظة للمسابقات التي تكتشف المتفوقين في مختلف المجالات، خاصة الدينية، لترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية.

ودعا أبو النصر إلى تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة، معبراً عن سعادته بتواجده وسط حفظة القرآن. وأكد على توفير كتاتيب تحفيظ القرآن مجاناً، بإشراف محفظين متخصصين، لتقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم.

وفي ختام الاحتفالية، استمع المحافظ للإنشاد الديني، وكرم الفائزين بالمسابقة، وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير، وتناول وجبة السحور معهم في جو من الألفة والمحبة، مؤكداً على أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.