محافظ أسيوط يتابع إعادة تدوير الرواكد بمدرسة الزخرفية -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال إعادة تدوير الرواكد في ورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز الموارد الاقتصادية.

رافق المحافظ في جولته محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وكمال زهران، مدير المدرسة، وياسر حسن، رئيس قسم النجارة بالمدرسة، وعدد من المعلمين.

تفقد المحافظ الأعمال الجارية في ورش المدرسة، والتي تشمل فرز وتصنيف الأخشاب القديمة والرواكد، وإعادة تدويرها لتحويلها إلى منتجات مصنعة مثل الكراسي والترابيزات والمقاعد المدرسية وغرف النوم. يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة طلاب ومدرسي المدرسة في أقسام نجارة الأثاث والتطعيم والماركتري وخرط الخشب.

وجه المحافظ بنقل كافة الرواكد والأخشاب من القطاعات الحكومية المختلفة إلى مدارس التعليم الفني لتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً على استمراره في تقديم الدعم اللازم لهذه المدارس. يهدف هذا الدعم إلى خلق فرص عمل وتدريب الطلاب، بالإضافة إلى توفير مقاعد مدرسية لدعم الفصول والمدارس المحتاجة في المحافظة، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشاد المحافظ بجهود قطاع التعليم الفني في عمليات إعادة التدوير والتصنيع، والتي تتم في ورش وأقسام المدارس من خلال تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. كما أثنى على دعم وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، في تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية المحلية داخل المحافظة. دعا المحافظ الطلاب والطالبات إلى اكتساب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية وتنفيذ مشروعات بسيطة متناهية الصغر ليكونوا منتجين، مما يساهم في رفع أعباء المعيشة عن أسرهم.