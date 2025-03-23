إعلان

مصرع عامل سقط عليه سقف مسلح فى قنا

03:38 م الأحد 23 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي عامل بناء مصرعه، إثر سقوط سقف مسلح من منزل الطابق الأول عليه خلال عملية البناء، وذلك في نجع عزوز، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع عامل بناء سقط عليه سقف منزل في نجع عزوز.

وبعد الفحص، تبين مصرع العامل وائل.س.ح، إثر سقوط سقف مسلح عليه خلال البناء.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع عامل قنا سقوط سقف مسلح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية