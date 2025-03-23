مصرع عامل سقط عليه سقف مسلح فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي عامل بناء مصرعه، إثر سقوط سقف مسلح من منزل الطابق الأول عليه خلال عملية البناء، وذلك في نجع عزوز، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع عامل بناء سقط عليه سقف منزل في نجع عزوز.

وبعد الفحص، تبين مصرع العامل وائل.س.ح، إثر سقوط سقف مسلح عليه خلال البناء.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.