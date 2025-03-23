جنوب سيناء تواصل فعاليات حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

يواصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، فعاليات حملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتعزيز الخدمات الصحية بعيادات متنقلة تجوب محافظات التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الخدمات المقدمة ضمن الحملة تتضمن الفحوصات الطبية الدورية، والاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية للمنازل في كافة مدن ووديان المحافظة، إلى جانب تقديم كتيبات توعوية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان الكريم، تأكيدًا من الهيئة على تحقيق التكامل بين العلاج والوقاية، والتزامًا منها بتقديم وتوفير أفضل الخدمات الصحية لكافة فئات المجتمع.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن العيادة المتنقلة توفر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكر والضغط"، إلى جانب الفحوصات الطبية، والتثقيف الصحي والتوعية، إضافة إلى الخدمات المقدمة ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة، لافتًا إلى أنه جرى استهداف المواطنين بمسجد الجراجرة ووادي أبو جعدة، ومسجد أبو صويرة بمدينة رأس سدر.

وأشار إلى أنه يجري عقد اجتماع توجيهي دوري، بحضور مديري الإدارات بالفرع، لاستعراض مؤشرات الأداء الحالي للمنشآت، وتقييم خطة تحسين الأداء مع التركيز على كيفية توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، ومناقشة آليات تحسين تجربة المرضى، وتعزيز التواصل مع الجمهور.

وأكد أنه يجري أيضًا خلال هذه الاجتماعات الدورية استعراض ومراجعة أعمال الصيانة في بعض المنشآت، وآليات تحسين التقارير والمتابعة، من خلال لجان المرور اليومية لضمان إمكانية رصد الأداء بشكل دوري، والتأكيد على متابعة التسجيل الإلكتروني للبيانات الخاصة بالمرضى بالمنشآت الطبية التابعة للفر، وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية على نظام التسجيل، وذاك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل ، بتعزيز آليات المتابعة والتواصل مع كافة الإدارات بالفرع والمنشآت الطبية، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية، وضمان تلبية احتياجات المنتفعين بشكل أفضل.