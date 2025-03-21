مصرع مسن صعقا بالكهرباء في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مسن مصرعه، اليوم الجمعة، جراء إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع مسن إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية بمركز قوص.

بالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالستار.ك.إ، يبلغ من العمر 61 عاما، إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية الجمالية بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.