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محافظ المنيا: مد فترة التقديم لترخيص الميكروباصات البديلة لسيارات "البيك أب"

02:39 م الخميس 20 مارس 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مد فترة قبول طلبات ترخيص الميكروباصات البديلة لسيارات البيك أب (الربع نقل) حتى 30 أبريل المقبل، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين.

وأضاف المحافظ أن المنظومة تسعى إلى القضاء على ظاهرة نقل الركاب بسيارات البيك أب، واستبدالها بميكروباصات أجرة حديثة بسعة 14 راكبًا، تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين/ سولار)، وذلك في إطار تفعيل منظومة الإحلال وتحسين خدمات النقل العام، بما يحقق أعلى معايير الأمان والراحة للركاب، ويواكب جهود الدولة في دعم وسائل النقل المستدامة.

ودعت المحافظة المواطنين الراغبين في التقديم إلى التوجه للمركز التكنولوجي التابع له محل إقامته، مصطحبًا صورة بطاقة الرقم القومي سارية، لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط المعتمدة.

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اللواء عماد كدواني ترخيص الميكروباصات سيارات البيك أب محافظ المنيا
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