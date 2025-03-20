ضبط طن ونصف لحوم فاسدة وتحرير 9 محاضر مخالفة في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

كشف الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية نفذت حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة و ضبط طن ونصف الطن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات اللحوم و الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، وتم التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.