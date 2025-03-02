لأول مرة.. 3 مشروعات من القليوبية تمثل مصر في معرض العلوم والهندسة بأمريكا (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن تحقيق المحافظة إنجازًا غير مسبوق بفوز 3 مشروعات من مدارسها بمقاعد في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا، ضمن 9 مقاعد مخصصة لمحافظات القاهرة الكبرى والصعيد.

وأوضح عبده أن مصر تمتلك 15 مقعدًا في المسابقة الدولية، منها 9 مقاعد لمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب مصر، و6 مقاعد لمكتبة الإسكندرية وشمال مصر.

كما أشار إلى أن مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالعبور تحقق إنجازًا عالميًا، بتمثيلها مصر بـ 3 مشروعات للعام الثالث على التوالي.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين في معرض العلوم والهندسة الجمهوري 2025، والذي أقيم في المدينة التعليمية بـ السادس من أكتوبر، حيث تمكن طلاب القليوبية من حصد 9 جوائز كبرى.

الطلاب المتأهلون لتمثيل مصر في أمريكا - مايو 2025:

محمد حاتم محمد

بدر محمد عنتر

ياسين محمد خلف

شارل مايكل عفت

عبدالله عاطف محمود

عمر أحمد محمود

(جميعهم من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور).

الفائزون بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية:

علي محمد محمد حسن

طه محمد محمد علي (مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية - العبور)

مريم خالد عبده أحمد (مدرسة حسن أبو بكر الثانوية الرسمية المتميزة - القناطر الخيرية)

الفائزون بالمراكز الثانية على مستوى الجمهورية:

زياد محمد عبدالحي

محمد وليد محمد

جودي أشرف فاروق (مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا - العبور)

سيف الدين محمد فودة (مدرسة بنها الثانوية بنين)

الفائزون بالمراكز الثالثة على مستوى الجمهورية:

أحمد محروس عبدالفتاح

زياد وليد عبدالرحيم

جومانا علي فرج

ماري بطرس غالي (مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا - العبور)

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم تكريم الطلاب والمشرفين تقديرًا لإنجازهم، مشيرًا إلى دعم المديرية لمواهب الطلاب المتميزة في مجالات العلوم والهندسة.