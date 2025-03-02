انطلاق مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة” فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة”، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال الشهر الكريم.

وتتولى الفرق الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة تنفيذ المبادرة، حيث تقوم بزيارات منزلية للمرضى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومتابعة حالتهم الطبية، بالإضافة إلى تسليمهم الأدوية المقررة لضمان استمرارهم في تلقي العلاج دون أي معاناة.

كما تشمل المبادرة تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان، للحفاظ على الصحة العامة وتجنب أي مضاعفات صحية قد تنجم عن الصيام.

وتأتي المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج متكامل للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الشهر الفضيل، في إطار حرص الهيئة على تحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز صحة المرضى، وضمان استمرارية حصولهم على الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة.