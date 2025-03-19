محافظ بني سويف يفتتح التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمعصرة أبوصير في الواسطى

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمعصرة أبوصير بمركز الواسطى، والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى بهدف دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 60 لتر/ثانية، وشبكات انحدار بطول بإجمالي طول 11000 متر طولي، و بأقطار تبدأ من 160 مم حتى 500مم، وخط طرد"GRP" قطر داخلي 350 مم بطول 3495 متر طولي، من محطة رفع المعصرة إلى محطة المعالجة بأبوصير الملق، وذلك بتكلفة بلغت 27 مليون جنيها، ليخدم أكثر من 10 آلاف نسمة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف زيادة أعداد المستفيدين من المشروع إلى 25 ألف نسمة.

كما افتتح المحافظ مشروع الإحلال الجزئي لمدرسة محمد عثمان جلال الابتدائية المشتركة"2"، بقرية ونا القس التابعة لمجلس قروي انفسط، والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 1831 متراً، بتكلفة 13.8 مليون جنيها، حيث جرى إضافة 20 فصلا دراسيا ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا، منها 6 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و 18 فصلا للمرحلة الابتدائية من الأول للسادس.

وتفقد المحافظ بعض الفصول الدراسية، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول فضلا عن متابعة أنشطة المكتبة، وتفقد معرض المشغولات والحرف اليدوية، موجها بالمتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.