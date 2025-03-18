إعدام مُدان بقتل ابنته وادعاء النبوة في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق فلاح يُدعى "عماد.م.م" (33 عامًا)، بعد إدانته بقتل ابنته البالغة من العمر عامين، وادعائه النبوة بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 23119 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى تلقي المقدم محمد عبداللاه مأمور مركز شرطة ديروط إخطارا من أهالي قرية ديروط الشريف يفيد قيام المتهم " عماد .م .م " 33 عامًا، فلاح بذبـ.ـح ابنته التي لم يتجاوز عمرها عامين.

وأحال المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لقـ.ـتله ابنته المجني عليها " قمر " عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ذبـ.ـحا حتى أن أردها قتـ.ـيلة.

وكانت هيئة المحكمة قررت إيداع المتهم بأحد المنشآت الصحية النفسية للفحص وانتداب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة خماسية من الأطباء المقيدين لديهم لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير وإرساله للمحكمة مع نهاية مدة الإيداع وللجنة أن تطلب مدة إضافية إذا اقتضى الأمر على أن يشمل التقرير حالة المتهم النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث توافر الإدراك أو الاختيار بالإضافة إلى حالته النفسية والعقلية وقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة وإيداع تقرير المستشفى بالمحكمة، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير لنظر القضية.

الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية بوزارة الصحة سلامة " عماد . م . م " المتهم بذبـ.ـح ابنته وادعاه النبوة ، العقلية والنفسية في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة .

وأشار التقرير إلى أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي يفقده الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وكان المتهم اعترف عمر علام وكيل النائب العام بتفاصيل الواقعة قائلا :" اللي حصل إني جتلي رسالة في شهر رمضان الماضي إني أنا نبي وظهر لي سيدنا موسى عليه السلام وجتلي رسالة من ربنا إني أنا سيدنا ادم أن القتل في فلسطين ده غضب من ربنا والعصافير كانت بتكلمني وناس كتير كانوا عايزين يموتوني أنا وعيالي لكن ربنا نجاني .

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة :" بعدين جتلي إشارة إن لازم حد يموت وان اقـ.ـتل ابني ومراتي لكن أنا مرضيتش وبعدين جتلي رسالة تأني إن لازم بنتي قمر تموت وفي يوم الواقعة الساعة 8 الصبح بنتي " قمر " كانت نايمة في الاوضة بتاعتها وأنا كنت لسه صاحي من النوم فرحت على بنتي وهي نايمة على ظهرها وأنا كان معايا شال ابيض وحاولت اخنقها بالشال واكتم نفسها لكن هي ما متتش وبعدين روحت جبت سكين من المطبخ ودبـ.ـحتها من رقبتها وهي نايمة.