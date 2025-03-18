العثور على جثة مسن داخل شقته في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عثرت الشرطة على جثة شخص مسن متوفى داخل شقته بمنطقة محطة مصر بحي وسط الإسكندرية، فيما أكدت التحريات أن المتوفى كان يقيم بمفرده والوفاة طبيعية.

تلقى مأمور قسم شرطة العطارين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مغلقة كائنة خلف محطة مصر بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الشقة مغلقة وينبعث منها رائحة كريهة، وبفتحها عثر على جثة شخص متعفنة، ولا يوجد كسر في باب ونوافذ الشقة ولا يوجد بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت التحريات أن المتوفى يبلغ من العمر 68 سنة، من محافظة الشرقية، ويقيم بمفرده داخل الشقة، فيما تبين من التقرير الطبي المبدئي أن الوفاة حدثت طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.