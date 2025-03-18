لسرقة أموالها.. الأمن يفك لغز جثة سيدة السنبلاوين في الدقهلية



الدقهلية-رامي محمود:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف غموض العثور على سيدة مكبلة اليدين والقدمين مقتولة داخل مسكنها وسرقة مبالغ مالية بحوزتها، إذ كانت تستعد لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المحتاجين ليتبين قيام عامل خردة بإرتكاب الواقعة وسرقة الأموال.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالي حي البستان "دائرة المركز" بالعثور على جارتهم داخل مسكنها جثة هامدة ومقيدة اليدين.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، إذ تين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى "هناء. م.ا"، وشهرتها " أم إبراهيم"، في العقد الرابع من عمرها مقيدة اليدين والقدمين، وفمها مكمم بلاصق طبي.

تم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وكلفت مدير المباحث الجنائية ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، وذلك تنسيقًا مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف غموض الواقعة وملابساتها والمتورط في ارتكابها.

وتوصلت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "خالد. ط"، 38عامًا، يعمل في مجال جمع الخردة، تربطه علاقة عمل بزوج المتوفاة، إذ يقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بقرية برج النور العرب دائرة مركز السنبلاوين.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر اعترف بإرتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم، أنه تربطه علاقة عمل بزوج الضحية، إذ كانت هناك خلافات بينهما بسبب العمل ثم عاد إليها مرة أخرى فجر يوم الجريمة، وقام بلصق فمها وشل حركتها وتقييد قدميها ويديها وأنهى حياتها وسرقة ما بحوزتها من أموال كانت أعدتها لشراء شنط رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.