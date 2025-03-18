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مصرع شابين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل بالأقصر

12:55 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

تصادم دراجة نارية - ارشيفية

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الأقصر – محمد محروس:
لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل، مساء الاثنين، بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة تريلا، ما أسفر عن مصرع شخصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تبين وفاة شابين، هما عمر.م.م (16 عامًا) ومحمد.ع.س (17 عامًا)، متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف النيابة العامة، لحين إنهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حادث تصادم محافظة الأقصر تصادم دراجة نارية
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