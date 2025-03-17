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محافظ أسوان يوجه بسرعة تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية -صور

03:18 م الإثنين 17 مارس 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، بسرعة الإنتهاء من تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية، وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهم ليتم تشغيلهما ودخولهما الخدمة بما يساهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة العالية.

وكلف المحافظ، المسئولين بتحقيق التكامل بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سعيد، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال اجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة والتى وصلت إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، وهو ما يتواكب مع تدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

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