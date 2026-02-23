

يعقد الخميس المقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا بحضور مندوبي الوزارة من الصحف والمواقع الإلكترونية ولإعلاميين المتخصصين في ملف الطاقة والكهرباء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف اللقاء تعزيز قنوات التواصل المباشر مع ممثلي الصحافة، وفتح حوار حول أبرز ملفات العمل خلال المرحلة الحالية.

يأتي اللقاء في توقيت يشهد تحركات مكثفة من جانب الوزارة لإعادة ضبط منظومة الأداء بشركات التوزيع، وخفض معدلات الفقد الفني والتجاري، إلى جانب متابعة استعدادات مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يتناول الوزير خلال اللقاء عددا من الرسائل المهمة بشأن خطط الوزارة لتحسين جودة الخدمة، وتعزيز الاستقرار التشغيلي للشبكة القومية، ودعم جهود التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويعد الإفطار السنوي أحد أبرز الفعاليات التي تحرص الوزارة على تنظيمها خلال شهر رمضان، تأكيداً على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام في نقل الحقائق وطرح التحديات بشفافية أمام الرأي العام.