الطلبات تخضع للفحص.. القابضة للكهرباء تكشف موقف الوظائف التي طرحتها مؤخرًا


كتب- محمد صلاح:

08:44 ص 23/02/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن جميع طلبات التقديم على الوظائف المعلنة تخضع حاليًا للمراجعة والفحص بدقة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة بالإعلان.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط في الوقت المناسب، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم، داعية المتقدمين إلى متابعة وسائل الاتصال الخاصة بهم بشكل دوري.

وشددت الشركة على حرصها الكامل على الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التعيين، مؤكدة استمرارها في دعم المتقدمين وإطلاعهم على المستجدات أولًا بأول.

