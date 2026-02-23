إعلان

تجاريًا.. كيف يصنّف كبار المشتركين في نظام عدادات الكهرباء "أبو كارت"؟

كتب : محمد صلاح

07:00 ص 23/02/2026

عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:
قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن تصنيف كبار المشتركين تجاريًا في نظام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "أبو كارت" يكون بناءً على نوع النشاط "صناعي، وتجاري، وخدمي" وقدرة الأحمال المتعاقد عليها.

وأضافت الشركة، أن قسم كبار المشتركين غالباً ما يتبعون تعريفة "الجهد المتوسط" أو "النشاط التجاري الكثيف" وتختلف أسعار شرائحهم عن المنزلي، حيث تبدأ من فئات سعرية أعلى، وتتدرج حسب الاستهلاك الشهري.

وكشفت عن أنّ العداد مسبق الدفع مبرمج على «تصفير» الاستهلاك شهريًا عند تخطي عتبة معينة "مثلاً 1000 كيلووات ساعة"، يقوم المعالج بعملية تسوية (Retroactive Calculation)، حيث يخصم فرق السعر بين الشريحة السابقة والحالية لكل الكيلووات المستهلكة منذ بداية الشهر، وهو ما يفسر خصم مبالغ كبيرة فجأة عند الوصول لمستوى استهلاك عالٍ.

وقالت إنّه يمكن تخصيص "تعريفة وقت الاستخدام" (TOU) في العداد الكارت لكبار المشتركين تقنيًا؛ لأن العداد يدعم برمجة 3 أو 4 فترات زمنية "ذروة، خارج ذروة، صباحي" تجارياً، يمكن محاسبة المصانع الكبيرة بأسعار مختلفة حسب وقت التشغيل لترشيد الحمل على الشبكة القومية، ويتم تحديث هذه الجداول دورياً عبر الكارت.

